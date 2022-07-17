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Будапешт (WTA). Финал. Крунич сыграет с Перой

Александра Крунич и Бернарда Пера сыграют в финале в Будапеште. Сетка турнира здесь. Hungarian Grand Prix Будапешт, Венгрия 11 – 17 июля 2022 WTA 250 Призовой фонд – 235 238 долларов Отрытые корты, грунт Финал Александра Крунич (Сербия)  Бернарда Пера (США) Дата проведения 17 июля, 16.

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