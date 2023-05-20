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Читатели Do Rzeczy раскритиковали украинского посла в Польше за высказывание о Волынской резне

Читатели Do Rzeczy раскритиковали украинского посла в Польше за высказывание о Волынской резне

В Польше читатели издания Do Rzeczy возмутились отказом украинского посла в государстве Василия Зварыча извиняться за Волынскую резню.

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