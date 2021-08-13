Команда Зеленского продолжает подчинять себе министерство Авакова

На Украине продолжаются кадровые ротации в Национальной полиции, а именно в ключевых ее региональных главках Так, 11 августа в отставку ушел начальник киевской полиции Андрей Крищенко, являвшийся ставленником экс-министра МВД Арсена Авакова.