Дома в форме пузырей: модный тренд или архитектура будущего?

Хочешь прославиться — сделай что-нибудь необычное, это общеизвестная истина. Создатели домов, как и все творческие люди, не чужды честолюбия, а потому в погоне за признанием изобретают оригинальные архитектурные формы.
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