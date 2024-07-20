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Дома в форме пузырей: модный тренд или архитектура будущего?

Дома в форме пузырей: модный тренд или архитектура будущего?

​​​​​​​ Хочешь прославиться — сделай что-нибудь необычное, это общеизвестная истина. Создатели домов, как и все творческие люди, не чужды честолюбия, а потому в погоне за признанием изобретают оригинальные архитектурные формы.

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