RT: 69-летний пенсионер в Судже спас возлюбленную из-под завалов после атаки ВСУ

Пара познакомилась в Судже, куда их привезли во время украинской оккупации Курской области.69-летний Михаил Записной из Леонидовки проявил невероятную отвагу, когда спас свою возлюбленную ровесницу Антонину Романову из Лебедевки из-под завалов пункта размещения в Судже после атаки киевского режима.