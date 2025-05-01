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RT: 69-летний пенсионер в Судже спас возлюбленную из-под завалов после атаки ВСУ

RT: 69-летний пенсионер в Судже спас возлюбленную из-под завалов после атаки ВСУ

Пара познакомилась в Судже, куда их привезли во время украинской оккупации Курской области.69-летний Михаил Записной из Леонидовки проявил невероятную отвагу, когда спас свою возлюбленную ровесницу Антонину Романову из Лебедевки из-под завалов пункта размещения в Судже после атаки киевского режима.

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