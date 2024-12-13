Самыми экологически благополучными регионами РФ признали Липецкую область

Липецкая область, Подмосковье, Крым, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия и Карачаево-Черкесия заняли верхние строчки первого экологического рейтинга регионов, который посвящен качеству выполнения национального проекта «Экология».
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