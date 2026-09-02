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Несекретные материалы

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«Он к этому не готов»: как Россия может ответить на террор Зеленского

«Он к этому не готов»: как Россия может ответить на террор Зеленского

Глава киевского режима Зеленский сделал заявление об атаках на гражданские самолёты, чтобы спровоцировать панику в России перед выборами и прогреть кейс протестов в РФ.

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