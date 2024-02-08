Умер основатель группы «Машина времени». Макаревич отказался лететь в Россию на прощание с ним

На 71-м году жизни умер один из основателей и автор названия группы «Машина времени» Юрий Борзов. Его тело было найдено в квартире в Токмаковом переулке в Басманном районе Москвы, где он жил вместе с женой.
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