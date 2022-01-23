Даже невесту забрали: как провел медовый месяц в условиях карантина российский менеджер в Таиланде

Владимир Макиевский планировал сыграть за границей свадьбу, но получил положительный тест на COVID-19 и вынужден был сидеть в отеле в изоляции .
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