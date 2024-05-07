Си Цзиньпин: Китай не причастен к кризису на Украине

В ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не имеет отношения к украинскому кризису и не является стороной конфликта.
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