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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анри отдал бы «Золотой мяч» Мбаппе: «Месси бы получил его в случае победы на ЧМ. Родри мало играл, Олисе был лучше Кейна в Германии, Хвича не участвовал в чемпионате мира»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри рассказал, кому бы вручил «Золотой мяч» в этом году.  «Все не так просто, как в прошлом году.

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