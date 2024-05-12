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Бастрыкин вмешался в расследование дела о нападении детей мигрантов на 7-летнего мальчика

Бастрыкин вмешался в расследование дела о нападении детей мигрантов на 7-летнего мальчика

В Хилокском жилмассиве Новосибирска ребёнок подвергся нападению детей с острым предметом.Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался нападением группы детей мигрантов на 7-летнего мальчика на территории Хилокского жилмассива Новосибирска.

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