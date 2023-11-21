Собянин сообщил о планах перевести все больницы Москвы на безбумажный формат

Еще две больницы Москвы полностью перешли на цифровой формат работыМэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что городская клиническая больница (ГКБ) имени Боткина и ГКБ №15 имени Филатова полностью перешли на цифровой безбумажный формат.