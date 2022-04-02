В Кировском районе женщина вонзила нож в бедро мужчины

Причиной такого поведения стала внезапная ссора пьяных граждан. Как стало известно Neva.Today, 1 апреля, рано утром, 27-летняя жительница города Шлиссельбург и 33-летний мужчина выпивали в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области.
Причиной такого поведения стала внезапная ссора пьяных граждан. Как стало известно Neva.Today, 1 апреля, рано утром, 27-летняя жительница города Шлиссельбург и 33-летний мужчина выпивали в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области.
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