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В Кировском районе женщина вонзила нож в бедро мужчины

В Кировском районе женщина вонзила нож в бедро мужчины

Причиной такого поведения стала внезапная ссора пьяных граждан. Как стало известно Neva.Today, 1 апреля, рано утром, 27-летняя жительница города Шлиссельбург и 33-летний мужчина выпивали в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области.

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