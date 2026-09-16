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Быел көздән машина йөртү таныклыгын «МАКС» мессенджеры аша күрсәтергә мөмкин булачак

Россия автомобиль йөртүчеләре ЮХИДИ хезмәткәрләренә машина йөртү таныклыгын «МАКС» мессенджеры аша күрсәтә алачак.

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