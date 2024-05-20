Все пассажиры президентского вертолета в Иране погибли

Глава Иранского общества Красного Полумесяца сообщил о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси.Помимо иранского лидера также погибли министраиностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор Восточного Азербайджана Мохаммад Али Аль-э-Хашема.
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