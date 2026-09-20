Переобувание Мендель

Бывшая пресс-секретарь офиса президента кардинально поменяла свое отношение к бывшему шефу Источник фото: соцсети Iuliia Mendel С каждым месяцем увеличивается размах санкций, которые киевский режим вводит против украинских граждан и компаний, находящихся в оппозиции.