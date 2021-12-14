Происшествия

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На севере Томской области полицейские совместно с юными инспекторами движения провели профилактическое мероприятие «Засветись пешеход!»

Сотрудники полиции совместно с юными инспекторами движения среднеобразовательной школы провели профилактическую акцию «Засветись пешеход!», направленную на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

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