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Резиденция Деда Мороза откроет свои двери для всех желающих в летний период

Резиденция Деда Мороза откроет свои двери для всех желающих в летний период

Туры выходного дня из Москвы в Великий Устюг будут организованы в рамках проекта «Русский север». Благодаря инициативе теперь гости смогут посетить жилище Деда Мороза летом.

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