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Народные поверья запрещают делать уборку 18 апреля

Народные поверья запрещают делать уборку 18 апреля

Православные христиане 18 апреля чтят святого Феодула. Согласно народным поверьям, в этот день запрещается делать уборку, при этом предки обязательно мыли окна.

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