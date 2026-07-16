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Парламентская газета

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В Армении начали работу по выводу сельхозпродукции на рынки США

В Армении начали работу по выводу сельхозпродукции на рынки США

Глава службы внешней сельскохозяйственной деятельности Соединенных Штатов Дэниэл Уитли обсудил с послом Армении в США Нареком Мкртчяном возможности экспорта армянской сельскохозяйственной продукции в США.

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Комментарии
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iv
igor vinogradov
это же блядь сколько может стоить огурец ,когда он дойдет до Америки ?
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