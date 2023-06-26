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В Забайкальском крае сотрудники полиции и общественники организовали квест-игру для воспитанников пришкольного лагеря

Ребята примерили на себя роль сотрудников уголовного розыска и попытались разыскать преступника. В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Чите Виктория Трофимова и Елена Потехина, совместно с членом общественного совета при городском УМВД Галиной Грузных организовали для ребят из пришкольного лагеря школы № 4 квест-игру «Полицейский на задании» и позволили школьникам познакомиться с работой сыщиков.

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