Трамп обещает «уладить вопрос» с перекрывшими Баб-эль-Мандебский пролив хуситами Дональд Трамп обещает «уладить вопрос» с йеменскими хуситами, бл.
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Трамп обещает «уладить вопрос» с перекрывшими Баб-эль-Мандебский пролив хуситами Дональд Трамп обещает «уладить вопрос» с йеменскими хуситами, бл.
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