TikTok может прекратить работу в США уже 19 января

С 19 января в США свою работу может прекратить TikTok. Как сообщили в сервисе просмотра и создания коротких видеороликов, это случится, если администрация президента Джо Байдена, завершающая свою работу, не даст гарантий того, что поставщиков услуг и технологических партнеров TikTok не оштрафуют из-за вступающего в силу запрета.
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