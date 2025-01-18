TikTok может прекратить работу в США уже 19 января

С 19 января в США свою работу может прекратить TikTok. Как сообщили в сервисе просмотра и создания коротких видеороликов, это случится, если администрация президента Джо Байдена, завершающая свою работу, не даст гарантий того, что поставщиков услуг и технологических партнеров TikTok не оштрафуют из-за вступающего в силу запрета.