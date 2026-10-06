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Газета «Культура»

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Многообразие не-цвета: антропология черного в Фонде «Екатерина»

Многообразие не-цвета: антропология черного в Фонде «Екатерина»

Выставка «История черного цвета» в Фонде «Екатерина» одним своим названием отсылает к популярной книге французского историка Мишеля Пастуро, которая вышла почти двадцать лет назад и стала второй в серии об истории цвета (первым был синий).

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