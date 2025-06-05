Японский посадочный аппарат потерял связь с Землей при попытке сесть на Луну

В 2020-х японцы уже предпринимали попытки доставить на Селену луноходы и иную полезную нагрузку. Однако один из аппаратов, в частной миссии Hakuto, разбился, а второй прилунился вверх ногами, что не позволило ему реализовать научную программу.
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