Mercedes-Benz разработал виртуального помощника с искусственным интеллектом

В 2024 году публике представят новую версию фирменной мультимедийной системы MBUX от Mercedes-Benz. Немецкий автопроизводитель анонсировал внедрение виртуального помощника MBUX Virtual Assistant, который позиционируется как революционное решение, представляющее собой дальнейшее развитие актуального голосового ассистента Hey Mercedes.
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