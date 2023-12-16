Mercedes-Benz разработал виртуального помощника с искусственным интеллектом

В 2024 году публике представят новую версию фирменной мультимедийной системы MBUX от Mercedes-Benz. Немецкий автопроизводитель анонсировал внедрение виртуального помощника MBUX Virtual Assistant, который позиционируется как революционное решение, представляющее собой дальнейшее развитие актуального голосового ассистента Hey Mercedes.