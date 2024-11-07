В Оренбурге сотрудник полиции встретилась с учащимися экономико-юридического колледжа

В АНПОО «Оренбургский экономико-юридический колледж» состоялось встреча студентов 3 курса юридического факультета с заместителем начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Оренбургское» Валерией Живайкиной и помощником начальника отделения учета и комплектования Управления Росгвардии по Оренбургской области Василием Койровым.