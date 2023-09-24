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Кожевников о словах Баширова про «Ак Барс»: «Салават» сам себе отвесил леща. Сегодня во втором дерби сезона вы это увидите!»

– Знаю, болельщики «Салавата Юлаева» ополчились на меня из-за предыдущего интервью. В нем сказал, что рискуем потерять «зеленое дерби», ведь на фоне звезд «Ак Барса» Уфа в кадровом плане выглядит сиротливо.

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