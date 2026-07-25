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Царьград

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Норрис лидирует на третьей практике Гран-при Венгрии Formula 1

Норрис лидирует на третьей практике Гран-при Венгрии Formula 1

На "Хунгароринге" в третьей практике Гран-при Венгрии Формулы-1 британец Ландо Норрис из "Макларена" занял первую позицию с лучшим кругом в 1:17,939.

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