Листья базилика могут тормозить развитие болезни Альцгеймера

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Природное соединение фенхол, содержащееся в листьях базилика, может помочь защитить мозг от болезни Альцгеймера, такие результаты исследования опубликовала группа американских и индийских ученых на портале Frontiers.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Природное соединение фенхол, содержащееся в листьях базилика, может помочь защитить мозг от болезни Альцгеймера, такие результаты исследования опубликовала группа американских и индийских ученых на портале Frontiers.
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