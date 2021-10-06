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Листья базилика могут тормозить развитие болезни Альцгеймера

Листья базилика могут тормозить развитие болезни Альцгеймера

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Природное соединение фенхол, содержащееся в листьях базилика, может помочь защитить мозг от болезни Альцгеймера, такие результаты исследования опубликовала группа американских и индийских ученых на портале Frontiers.

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