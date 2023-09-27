Конюшня детской академии загорелась во Всеволожске

Пожар вспыхнул в субботу в конюшне детской конной академии в Ленинградской области. Как сообщает региональное управление МЧС, пожар удалось локализовать на площади тысяча квадратных метров, передает «МИР 24».
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