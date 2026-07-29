Лавров: Россия «мечена Богом», а Запад лелеял надежду на ее развал после распада СССР

Глава МИД также призвал обрести «здоровую злость» для технологического рывкаМинистр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову заявил, что Россия «все-таки мечена Богом».
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