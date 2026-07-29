Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

690 подписчиков

Лавров: Россия «мечена Богом», а Запад лелеял надежду на ее развал после распада СССР

Лавров: Россия «мечена Богом», а Запад лелеял надежду на ее развал после распада СССР

Глава МИД также призвал обрести «здоровую злость» для технологического рывкаМинистр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову заявил, что Россия «все-таки мечена Богом».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии