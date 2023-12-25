"Нацики всё понимают, понимают, что мы русских ждём, хоть и не говорим. Понимают и ненавидят нас и злятся, ведь мы дождёмся русских и будем радоваться, будем плакать от счастья, а они просто сдохнут"

Sergiy Che

Ну ты гаффчешь тут на людей, которые живут под бомбами всякую гнусь, разрешения на то ни у кого не спрашивая - значит теперь тебя бесноватую тяффкалку и твою злобно-хабалочью суть тоже могут обсуждать все, кто читают твои высеры - тебя никто не звал показывать какая ты тупая злобная сука в общедоступные соц. сети, но раз запалилась то сиди и получай что заслужила - никто твоего разрешения тут спрашивать более не обязан!