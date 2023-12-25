"Нацики всё понимают, понимают, что мы русских ждём, хоть и не говорим. Понимают и ненавидят нас и злятся, ведь мы дождёмся русских и будем радоваться, будем плакать от счастья, а они просто сдохнут"
- письмо из Авдеевки
Крестьянин
Они ТАМ есть! Авдеевка…
Интересная переписка получилась с одним из НАШИХ людей из Авдеевки.
Комментарии
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Я сама разберусь, какая у меня суть тогда была бы, ладно? Тебя спросить забыла.
Ну ты гаффчешь тут на людей, которые живут под бомбами всякую гнусь, разрешения на то ни у кого не спрашивая - значит теперь тебя бесноватую тяффкалку и твою злобно-хабалочью суть тоже могут обсуждать все, кто читают твои высеры - тебя никто не звал показывать какая ты тупая злобная сука в общедоступные соц. сети, но раз запалилась то сиди и получай что заслужила - никто твоего разрешения тут спрашивать более не обязан!
А некоторые ещё "гордятся"августом 91 , когда собственно всё и завязалось!! А теперь только плоды!!
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