Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Нацики всё понимают, понимают, что мы русских ждём, хоть и не говорим. Понимают и ненавидят нас и злятся, ведь мы дождёмся русских и будем радоваться, будем плакать от счастья, а они просто сдохнут"

"Нацики всё понимают, понимают, что мы русских ждём, хоть и не говорим. Понимают и ненавидят нас и злятся, ведь мы дождёмся русских и будем радоваться, будем плакать от счастья, а они просто сдохнут"

- письмо из Авдеевки Крестьянин Они ТАМ есть! Авдеевка… Интересная переписка получилась с одним из НАШИХ людей из Авдеевки.

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Комментарии
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ВераВерная
Я сама разберусь, какая у меня суть тогда была бы, ладно? Тебя спросить забыла.
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3 час.
Sergiy Che
Ну ты гаффчешь тут на людей, которые живут под бомбами всякую гнусь, разрешения на то ни у кого не спрашивая - значит теперь тебя бесноватую тяффкалку и твою злобно-хабалочью суть тоже могут обсуждать все, кто читают твои высеры - тебя никто не звал показывать какая ты тупая злобная сука в общедоступные соц. сети, но раз запалилась то сиди и получай что заслужила - никто твоего разрешения тут спрашивать более не обязан!
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3 час.
Георгийюра Гончар
А некоторые ещё &quot;гордятся&quot;августом 91 , когда собственно всё и завязалось!! А теперь только плоды!!
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1 час.

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