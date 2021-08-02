Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 12:00 GMT Банк России опубликует отчет о монетной политикиВ 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти летних гособлигацийВ 14:30 GMT Мексика опубликует данные по производственнВ 12:00 GMT Банк России опубликует отчет о монетной политикиВ 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти летних гособлигацийВ 14:30 GMT Мексика опубликует данные по производственному индексу PMI за июльВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .