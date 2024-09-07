Холодильник Samsung - Донецк - 50 000 руб

В наличии все цвета ✅️ Чёрный ⚫️ - 55000 руб Белый ⚪️ - 53000 руб Серый - 55000 руб Бежевый - 50000 руб так же в наличии есть и другие модели холодильников! Возможен привоз под заказ интерисующего вас цвета или модели! ✨️магазин находится по адресу: Проспект Ленинский 18 (магазин NORD).