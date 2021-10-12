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Певцов и Леонов войдут во фракцию Новые люди Госдумы VIII созыва

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Самовыдвиженцы, победившие на думских выборах в своих одномандатных округах, актер Дмитрий Певцов и координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов войдут во фракцию "Новые люди" Госдумы восьмого созыва.

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