Певцов и Леонов войдут во фракцию Новые люди Госдумы VIII созыва

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Самовыдвиженцы, победившие на думских выборах в своих одномандатных округах, актер Дмитрий Певцов и координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов войдут во фракцию "Новые люди" Госдумы восьмого созыва.
Популярные статьи
- Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа из-за задранных Россией цен
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
Свежие комментарии