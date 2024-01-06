Оборона врага рассыпалась, ВС РФ подходят к Тернам: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 6 января 2024 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 6 января 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Сватово-Кременное направление: на Купянском участке российские военные продвинулись в районе Синьковки.
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