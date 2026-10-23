Президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя вправе баллотироваться на третий срок, хотя признал, что конституция этого не допускает.
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