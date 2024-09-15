Сколько бургеров может себе позволить россиянин

Фото: Сгенерировано ИИ/Информационное агентство Да-Да Новости Согласно недавнему исследованию холдинга «Ромир», среднестатистический россиянин в месяц может позволить себе приобрести 472 бургера, при условии, что больше ни на что не будет тратить деньги.
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