Машины плыли, затопило метро: последствия мощного шторма в Петербурге

Скриншот видео Больше десяти рейсов накануне были задержаны в Пулково на фоне непогоды. Самолеты не могли ни взлететь, ни приземлиться из-за грозы и ураганного ветра: четыре борта перенаправили на запасные аэродромы.
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