“Не идеальная, но это моя Игра года”: автор Dishonored и Prey высказался о S.T.A.L.K.E.R. 2 Р...

“Не идеальная, но это моя Игра года”: автор Dishonored и Prey высказался о S.T.A.L.K.E.R. 2Рафаэль Колантонио, известный креативный директор Dishonored и Prey, а также основатель Arkane Studios, недавно завершил своё прохождение S.
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