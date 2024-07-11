Ход благоустройства проверили в Сормовском районе

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Михаил Першин и глава администрации Сормовского района, секретарь местного отделения «Единой России» Светлана Горбунова оценили ход работ по благоустройству в центре Сормова.
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