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Палмер, Роджерс, Гвардиол, Эдегор, де Кейпер – в символической сборной 1-го тура АПЛ по версии ГОЛа

Составлена символическая сборная первого тура АПЛ по версии ГОЛа. В нее вошли футболисты с лучшим Индексом ГОЛа в рамках схемы 4-3-3.

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