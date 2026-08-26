Иран обвинил США в "экономическом терроризме" и обратился в ООН

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и странам-членам организации с призывом потребовать от США прекратить принуждение государств, не вовлеченных в военные действия с Ираном, к участию в "экономическом терроризме" против Тегерана.