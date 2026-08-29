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Пронедра

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Школы изменятся с 1 сентября, что ждет учеников и родителей в новом учебном году

Школы изменятся с 1 сентября, что ждет учеников и родителей в новом учебном году

С нового учебного года российские школьники столкнутся с заметными изменениями — от обновления программы и перераспределения часов до новых правил поведения в классе.

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