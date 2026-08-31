Xiaomi представила новый мобильный чип Xring O3 и планшет Pad 9 Pro Max

В то же время в тестах Geekbench засветился планшет Xiaomi Pad 9 Pro Max, который получил результаты 3474 балла в одноядерном тесте и 13 229 баллов в многоядерном.
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