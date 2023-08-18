Руководитель действующей во франции партии «Патриоты» Флориан Филиппо указал на тот факт, что развернувшееся на украинской территории противостояние, вполне возможно, окажется затянуто из-за предпринимаемых западными державами шагов.
Филиппо: Запад сделал всё для затягивания украинского конфликта
Комментарии
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Александр Лесков
Вот дебилы! Нам того и надо, чтобы нацистов всех мастей через мясорубку пропустить. И насчёт БРИКС. Будем надеяться на лучшее 22-го. А в папуасных ловчих ямах в африканских джунглях уже множество гей-ропейских вояк да охотничков сгинуло. Сафари там всё менее удачные для англосаксов становятся уже сейчас. Что в будущем? С Нигером внимательнее надо бы быть: «Вагнер» наш не напрасно там сейчас ошивается.
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