Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Aлексей Boubnov
    Россия - для россиян! Таджики, узбеки, казахи - Родина плачет по вам - валите домой и будьте там счастливы.«От России все от...
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    Гнать их пора вообще из России.«От России все от...

Победу придется возвращать

Победу придется возвращать

Сейчас стало ясным: то была Победа над Западом, с его идеей уничтожить Россию как таковую, присвоив ее богатства.

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