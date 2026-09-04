Что, где, когда? Полное расписание матчей и трансляций 7-го тура Российской Премьер-Лиги

Завтра, 5 сентября, стартует 7-й тур сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Матчи тура состоятся с 5 по 7 сентября.
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